Il Feyenoord non vorrebbe vendere i suoi gioielli a gennaio: né Gimenez, né Hancko

Il Feyenoord non vuole vendere a gennaio. È quello che filtra da fonti vicine al club olandese che, per questo mese, non ha intenzione di perdere le sue stelle. In particolare Santi Gimenez e David Hancko, inseguiti dai principali club europei, mentre in Italia avrebbero delle offerte pronte da parte di Milan e Juventus.

L'argentino contro il Bayern Monaco è stato il mattatore, con un gol bruciando Kim Min-Jae, l'altro su rigore sparando dove Neuer chiedeva di calciare. Totalmente in fiducia, è uno dei migliori attaccanti d'Europa nelle ultime due stagioni, con una valutazione di (almeno) 40 milioni di euro. Una cifra importante ma che un grande club può permettersi.

Invece lo slovacco è il perno della difesa. È il giocatore preferito dalla Juventus per la retroguardia, ma dopo il rifiuto dell'offerta da 30 milioni dell'Atletico Madrid a giugno, la valutazione è anche più alta. A gennaio, invece, non c'è proprio l'intenzione di cederlo, pensando alla rivoluzione eventualmente nella prossima estate quando ci saranno tre mesi di tempo e le prospettive saranno più chiare. La Juve anticiperà tutti, il Milan spera ancora di avere un'apertura per Gimenez. Il Feyenoord però non vuole vendere e solo qualcosa di inaspettato può cambiare la situazione.