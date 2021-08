Il figlio di Nereo Rocco su Pioli: "Sa trattare i ragazzi come una famiglia"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport Tito Rocco, figlio del Paròn storico allenatore milanista, ha parlato del Milan e di Pioli. Questi alcuni passaggi dell'intervista: "Ogni volta che i colori rossoneri mettono piede a Trieste è come se incontrassero anche mio padre, Cesare e Cudicini. Con Trieste c'è un rapporto consolidato grazie anche a mio padre che ogni anno portava qui il Milan per tenere stretto il legame con la sua città. Mi piace come si comporta Pioli in campo e fuori. Al di là della bravura tecnica che non discuto, mi piace come riesce a tenere il gruppo e a quello che è riuscito a creare con i suoi giocatori. Qualcosa di unico. Sa trattare i ragazzi come una famiglia senza eccessivi isterismi. Nell'undici di Pioli vedo aggressività tecnica con esterni veloci e un centravanti di forte presenza. Cominciare a vincere sarebbe importante per lui e il Milan. Mettermi un bello scudetto sulla maglia non mi dispiacerebbe. Lui sta facendo il massimo ora dipende dalla società e dalla squadra che gli metterà a disposizione"