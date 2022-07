Il fratello di Balotelli torna in Italia: Enock Barwuah giocherà in Eccellenza con l'Ospitaletto

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo un'avventura in Turchia con il Menemenspor, Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, torna in Italia e ripartirà dall'Eccellenza. Come riporta il Giornale di Brescia, infatti, Barwuah ha firmato un contratto con l'Ospitaletto, club bresciano che rinforza così il suo reparto avanzato. Nuova avventura in Italia dunque per il fratello di Super Mario, che in Serie D ha vestito le maglie di Rapallo Bogliasco, Foligno, Ciliverghe, Pavia e Caravaggio mentre in Eccellenza quella del Vallecamonica, Sarnico e Castiglione.