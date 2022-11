Il fratello di Fagioli: "In estate poteva lasciare la Juve. In passato no a United, Inter e Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Alessandro Fagioli, fratello del centrocampista della Juventus Nicolò, ha parlato a Tuttosport del momento del giocatore raccontando anche alcuni retroscena di mercato: "La permanenza è stata una scelta condivisa con la società. Negli ultimi giorni si erano fatte sotto Cremonese e Sampdoria, ma alla fine Nicolò è rimasto. E tutte le parti hanno concordato questa mossa: il club, il mister e lui stesso".

Il primo approccio con la Juventus nel 2015?

"Quando era nelle giovanili della Cremonese ha detto no al Manchester United: non si sentiva pronto per lasciare l'Italia. E per la Juve ha preferito declinare l'interesse dell'Inter, con cui fece un provino, del Milan e dell'Atalanta: la fede bianconera di Nicolò ha prevalso su tutto".