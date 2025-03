Il fronte dei no si scaglia contro il nuovo San Siro: "Ricorsi a TAR e Corte dei Conti"

vedi letture

Dopo che Milan ed Inter hanno presentato al Comune di Milano il documento contenente l'offerta per l'acquisizione di San Siro e delle aree limitrofe, l'Associazione Gruppo Verde San Siro, che raggruppa una parte dei residenti del quartiere, ha preannunciato azioni legali importanti, in quanto hanno sono stati promessi ricorsi al Tar ed alla Corte dei Conti.

Questo e tanto altro si può leggere nella nota preparata dalla portavoce dell'associazione Silvana Gabusi, che elenca tutti gli elementi del progetto a cui i residenti sono pronti ad opporsi: "Alla svendita dell’area, dove oltre a uno stadio si può costruire anche un centro commerciale di grandi dimensioni, sottolineando che in nessuna parte d’Italia o d’Europa esiste un centro commerciale tipo Fiordaliso di 70mila metri quadrati accanto a uno stadio; alla speculazione edilizia delle squadre, che non vogliono costruire solo lo stadio, ma anche un centro commerciale e altre strutture di intrattenimento; alla costruzione di uno stadio a soli 50 metri dalle case di via Tesio; ai 72mila mq di parcheggi sotterranei per stadio e centro commerciale – come se le auto, uscendo, volassero; al concomitante utilizzo di stadio e centro commerciale per 365 giorni all’anno, con l’ovvio traffico indotto ormai fuori controllo". A riportare questa nota il quotidiano Il Giorno.