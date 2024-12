Il Giornale: "CDK, Pobega & C. Il Milan reduce dalla giornata dei troppi rimorsi"

"CDK, Pobega & C. Il Milan reduce dalla giornata dei troppi rimorsi": titola così questa mattina Il Giornale che spiega che in questa giornata di Serie A sono andati in gol tre giocatori ceduti dal Diavolo in estate, vale a dire Charles De Ketelaere (doppietta), Tommaso Pobega, Alexis Saelemaekers e Lorenzo Colombo. Non saranno tutti rimpianti del club di via Aldo Rossi, ma sicuramente a Casa Milan un po' di frustrazione c'è stata in quest'ultimo week-end di campionato.

Questi i risultati della 17^ giornata di Serie A:

Verona – Milan 0-1 [Reijnders]

Torino – Bologna 0-2 [71′ Dallinga, 80′ Pobega]

Genoa – Napoli 1-2 [15′ Anguissa (N), 23′ Rrahmani (N), 50′ Pinamonti (G)]

Lecce – Lazio 1-2 [48′ pt rig. Castellanos (La), 50′ Tete Morente (Le), 87′ Marusic (La)]

Roma – Parma 5-0 [8′ rig. Dybala, 13′ Saelemaekers, 51′ Dybala, 74′ rig. Paredes, 83′ Dovbyk]

Venezia – Cagliari 2-1 [38′ Zampano (V), 67′ Sverko (V), 76′ Pavoletti (C)]

Atalanta – Empoli 3-2 [13′ Colombo (E), 34′ De Ketelaere (A), 46′ pt Lookman (A), 57′ rig. Se. Esposito (E), 86′ De Ketelaere (A)]

Monza – Juventus 1-2 [14′ McKennie (J), 22′ Birindelli (M), 39′ Gonzalez (J)]

Fiorentina – Udinese 1-2 [8′ rig. Kean (F), 49′ Lucca (U), 57′ Thauvin (U)]

Inter – Como 2-0 [48′ Carlos Augusto, 90′ Thuram]