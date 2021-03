Il Giornale: "Emergenza e Var abolito: il Milan con il Napoli alza bandiera bianca"

Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Emergenza e Var abolito: il Milan con il Napoli alza bandiera bianca". Con la sconfitta di ieri sera, i rossoneri devono dire addio ai sogni scudetto, ma non mancheranno le polemiche per il rigore non concesso da Pasqua per un fallo di Bakayoko su Theo Hernandez. A rendere tutto più complicato per Pioli sono poi le assenze che non gli permettono di schierare mai la formazione titolare.