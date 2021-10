Il Giornale: "Giroud e la difesa ritrovata: il Milan operaio va in fuga"

Il Giornale in edicola stamattina titola così sui rossoneri dopo la vittoria per 1-0 di ieri contro il Torino: "Giroud e la difesa ritrovata: il Milan operaio va in fuga". A San Siro, la squadra di Pioli non ha brillato, ma è tornata a non subire gol e ha portato a casa i tre punti che le permettono di essere almeno fino a domani sera in vetta da sola alla classifica della Serie A.