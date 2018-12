Il Giornale: "Higuain esce dal letargo. E il Milan torna a vincere"

Il grande ammalato del campionato, il Milan, ha preso un’aspirina. Lo scrive stamane il quotidiano Il Giornale, che aggiunge: i tre punti conquistati contro la Spal sono energia pura prima della sosta e consentono di recuperare un pizzico di fiducia e di autostima nel 2019 chiuso col quinto posto. A infiocchettare il successo è Higuain: lo sfogo su quel gol che scaccia via fantasmi e incubi è tale da far intuire il tormento del Pipita in questi giorni. La crisi dell’argentino delle settimane precedenti è anche figlia dello stato di salute non perfetto. La vittoria di ieri, comunque, non risolve tutti i problemi e nemmeno cancella alcune leggerezze (come quella di Suso) commesse nel comportamento in campo.