Il Giornale: "Ibra 'rovescia' il Milan". Rossoneri sempre in vetta in Serie A

All'indomani della vittoria dei rossoneri in casa dell'Udinese, l'edizione odierna de Il Giornale titola così: "Ibra 'rovescia' il Milan". Contro i friulani, lo svedese è stato ancora una volta decisivo con un bellissimo gol in rovesciata. Quella di ieri è stata la decima vittoria stagionale della squadra di Pioli che resta prima da sola in vetta alla classifica della Serie A.