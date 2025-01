Il Giornale: "Ibra scioglie i nervi tesi del Milan. E presenta il nuovo leader Walker: sarà il suo alter ego in campo"

Il Giornale in edicola oggi titola così: "Ibra scioglie i nervi tesi del Milan. E presenta il nuovo leader Walker: sarà il suo alter ego in campo". Ieri Zlatan Ibrahimovic ha presentato Kyle Walker, difensore inglese arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City che dovrà essere un nuovo leader del Diavolo in campo e fuori dal campo: "E' un grande colpo, è un leader dentro e fuori dal campo. Anche se abbiamo tanti terzini destri, non potevamo dire no a Walker, era un'occasione che non si poteva perdere. Porterà tante cose in campo e fuori. Siamo fiduciosi che sarà importante per questa squadra. Ha un carattere forte che serve alla squadra, è un alpha nello spogliatoio. Può aiutare in tutti i modi. Secondo noi può giocare anche come centrale difensivo, lo ha fatto al City".

Durante la conferenza stampa, lo svedese ha poi commentato anche la rissa sfiorata tra Conceiçao e Calabria dopo Milan-Parma: "E' una situazione con grande adrenalina. Erano due vincenti che hanno fatto quello che hanno fatto. A me è successo spesso una cosa del genere. E' già tutto risolto, prima ancora di entrare nello spogliatoio. Cose del genere mi sono successe ovunque, tutti vogliono vincere. Come mi ha insegnato Capello, sono cose che possono fare bene alla squadra. Il mister lavora con grande emozione, così come Calabria. Certe cose è meglio che succedano piuttosto che no, dimostrano che ci tengono. Sono cose che succedono, da fuori possono essere brutte, ma l'importante è aver risolto tutto subito dopo la partita".