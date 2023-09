Il Giornale - Ibrahimovic a Milanello: prove di futuro? La conferma di Moncada...

Ieri, giorno di vigilia di Milan-Newcastle, Zlatan Ibrahimovic si è presentato a Milanello per la prima volta da quando ha deciso di lasciare il calcio giocato: lo svedese ha fatto visita a Stefano Pioli e ai suoi ex compagni di squadra, reduci dalla batosta nel derby. Si tratta di una visita concordata da tempo (era fissata per venerdì, ma poi è slittata a ieri), ma chissà che in futuro Ibra non possa tornare nel club di via Aldo Rossi con un nuovo ruolo: come riferisce stamattina Il Giornale, anche Geoffrey Moncada ha confermato la news di un contatto sempre aperto con lo svedese.