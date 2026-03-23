Il Giornale: "Il Diavolo equilibrista. È un Milan sul filo: difesa da vertice, attacco avaro"

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L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "Il Diavolo equilibrista. È un Milan sul filo: difesa da vertice, attacco avaro". Il Diavolo arriva all'ultima sosta per le nazionali di questa Serie A con sei punti di ritardo dall'Inter e con un punto di vantaggio sul Napoli, prossimo avversario dei rossoneri alla ripresa del campionato. Guardando i numeri finora della squadra di Max Allegri, si può notare come quelli difensivi siano assolutamente positivi, mentre l'attacco sta faticando parecchio.

Scrive Il Giornale: "Le cifre in questo senso parlano chiarissimo: la difesa è la seconda migliore del torneo (23 reti subite) a una lunghezza appena dal Como (22) mentre invece l'attacco (totale fin qui 47) è molto distante dallo stesso Como, diventato una macchina da gol grazie al 5 a 0 di ieri a pranzo sul Pisa (quota 54). A ben leggere le singole performance si scoprono numeri molto significativi. Allegri infatti ha spesso fatto ricorso alla collaborazione di difensori (9 gol) e centrocampisti (13) per collezionare i 47 centri. La spiegazione è tutta nel fatturato realizzato dagli attaccanti di ruolo e di fatto: 25 in totale avendo avuto Leao e Pulisic alle prese con fastidiosi infortuni e con numerose assenze e avendo ricavato briciole da Fullkrug (1 gol), il rinforzo solitario di gennaio".