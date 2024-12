Il Giornale - Il Milan condivide lo sfogo di Fonseca, ma punta il dito sulla ripresa

Dopo le due parole di Paulo Fonseca contro l'arbitraggio di La Penna al termine di Atalanta-Milan, il club rossonero ha fatto sapere ieri di condividere lo sfogo del portoghese "anche perché in passato ci venne rimproverato di non aver mai alzato la voce dinanzi ad altri errori e omissioni". Allo stesso tempo, però, il management milanista non ha apprezzato il secondo tempo di Bergamo del Diavolo.

Lo riferisce questa mattina Il Giornale che spiega che la ripresa del Milan è stata deludente ed è stata giudicata insufficienza dalla dirigenza, che comunque lo hanno voluto tenere al riparo da voci e chiacchiere visto che tra pochi giorni è in programma la sfida di Champions League contro la Stella Rossa, una partita che i rossoneri devono vincere a tutti i costi. Con l'uscita dal campo di Christian Pulisic per infortunio è iniziato il declino del Diavolo che ha praticamente smesso di giocare e si è accontentato del pareggio.

Se nel post-partita Fonseca si è concentrato soprattutto sull'arbitraggio di La Penna, Alvaro Morata ci ha messo come sempre la faccia e ha sentenziato che se il Milan non ha vinto a Bergamo non è per colpa dell'arbitro: "Abbiamo perso una partita importantissima, anche il modo in cui la abbiamo persa. Loro hanno giocatori di grande qualità e noi abbiamo difeso molto bene, ma in due situazioni… Sul primo la punizione è arrivata su un fallo molto leggero, ma poi è arrivato il gol. Non possiamo guardare gli arbitri o queste cose perché non abbiamo meritato la vittoria oggi". Come sempre, lo spagnolo è stato il più lucido di tutti.