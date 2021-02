Il Giornale: "Il Milan evita il testacoda con Ibra in 500 (più uno). Una risposta da capolista"

"Il Milan evita il testacoda con Ibra in 500 (più uno). Una risposta da capolista": titola così questa mattina Il Giornale che racconta la vittoria di ieri del Milan contro il Crotone ultimo in classifica. Nessun problema per i rossoneri grazie alle doppiette di Ibrahimovic (raggiunto e superato il traguardo dei 500 gol in carriera con i club) e Rebic. La squadra di Pioli risorpassa così l'Inter e torna in vetta da sola con due punti di vantaggio sui nerazzurri.