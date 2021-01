Il Giornale: "Il Milan ritrova Ibra, ma perde la via del gol. Avanti solo di rigore"

"Il Milan ritrova Ibra, ma perde la via del gol. Avanti solo di rigore": questo è il titolo con cui l'edizione odierna de Il Giornale apre le sue pagine sportive. Contro il Torino, si è rivisto lo svedese dal primo minuto, ma ai rossoneri non sono bastati 120' per sbloccare il match che si è deciso poi ai rigori. Il Diavolo è ora in attesa di conoscere la sua avversaria nei quarti di Coppa Italia che uscirà oggi dalla sfida tra Inter e Fiorentina.