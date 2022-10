Il Giornale: "Il Potter del Chelsea fa l’incantesimo a Leao: 'Talento da Premier...'"

MilanNews.it

"Il Potter del Chelsea fa l’incantesimo a Leao: 'Talento da Premier...'": apre così questa mattina Il Giornale le sue pagine sportive. Il noto quotidiano riporta le parole di ieri in conferenza stampa del tecnico dei Blues che ha esaltato così il giovane attaccante del Milan: "Sono stato impressionato da Leao, fa la differenza con gol e assist. È un top player, gli faccio i complimenti. Poi quello che sarà in futuro... non saprei. Ha il talento per la Premier League".