Il Giornale: "Inter e Milan ritmo scudetto: ottobre rossonerazzuro con l'Europa da blindare"

"Inter e Milan ritmo scudetto: ottobre rossonerazzuro con l'Europa da blindare": titola così stamattina Il Giornale in merito all'ottimo inizio di campionato delle due milanesi, attualmente prime in classifica a +4 dalla seconda. Tra domani e mercoledì, le due squadre, trascinate da Lautaro Martinez e da Rafael Leao, saranno impegnate in Champions League rispettivamente contro Benfica e Borussia Dortmund.