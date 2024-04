Il Giornale: "Lopetegui, film già visto? Ma Pioli stavolta salta e Conte manda messaggi"

Il Giornale titola così questa mattina sul futuro della panchina del Milan: "Lopetegui, film già visto? Ma Pioli stavolta salta e Conte manda messaggi". Lo spagnolo, che i tifosi milanisti hanno detto chiaramente di non volere, potrebbe fare la fine di Rangnick, anche se questa volta Pioli non resterà al suo posto in quanto il suo addio a fine stagione è ormai scritto.

Il preferito dei tifosi continua ad essere Antonio Conte, il quale non non sembra pretendere più né contratti faraonici né acquisti costosi. "Ho bisogno di emozionarmi" avrebbe confidato ad un amico. Da capire se in via Aldo Rossi decideranno di cambiare idea, abbandonando la pista Lopetegui e provando a soddisfare il desiderio dei tifosi.