Il Giornale: "Milan e Roma quasi fotocopie. E' il derby delle due risorte"

In vista del posticipo di stasera tra rossoneri e giallorossi, Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Milan e Roma quasi fotocopie. E' il derby delle due risorte". Il noto quotidiano spiega che si affronteranno due squadra che si assomigliano molto: hanno due "vecchietti" (Ibrahimovic e Dzeko) come leader, i proprietari sono americani e entrambe le dirigenze hanno dato continuità al lavoro in panchina di Pioli e Fonseca.