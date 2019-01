Il Giornale - Milan, ecco Piatek: entusiasmo e fede nei suoi mezzi

"Sono nato pronto". Non si tratta di presunzione, come evidenzia il quotidiano Il Giornale in edicola stamane. Piatek piuttosto è un ragazzo pieno di entusiasmo e di fede nei suoi mezzi. Il giovane attaccante - si legge - non ha nemmeno paura di sfidare un tabù, visto che all’arrivo ha chiesto la maglia numero 9. Non ha nemmeno timore di misurarsi subito col polacco più famoso di lui, Milik e il Napoli in arrivo a San Siro per una tre giorni suggestiva.