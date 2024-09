Il Giornale - Milan, Fonseca in discussione ma anche la gestione di Ibra ha le sue colpe

Paulo Fonseca, dopo due punti in tre partite, è finito subito sul banco degli imputati per il deludente inizio di stagione del Milan, ma, secondo Il Giornale, non è l'unico colpevole: l'assenza di Zlatan Ibrahimovic all'Olimpico è stata per esempio molto pesante visto il momento delicato che sta attraversando il Diavolo. La sua assenza romana, pare per recuperare qualche giorno di vacanza, a poche ore dalla sosta, è una ulteriore conferma di una gestione troppo americana e poco italiana del club.

A livello di campo, invece, dopo il 2-2 contro la Lazio, sono emersi alcuni spunti: Emerson Royal e Chukwueze sono apparsi i due anelli deboli della squadra rossonera, discreto Fofana, Pulisic tra i migliori come sempre, Okafor molto attivo, Abraham promosso alla prima apparizione. C'è poi sempre il "solito" problema della difesa: sei gol incassati in tre partite sono davvero troppi.