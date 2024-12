Il Giornale: "Milan, Fonseca, lo sfogo e quella voglia di farsi male"

Il Giornale in edicola oggi titola così: "Milan, Fonseca, lo sfogo e quella voglia di farsi male". Dopo la vittoria contro la Stella Rossa, fondamentale per il percorso del Diavolo verso gli ottavi di Champions League, Paulo Fonseca ha avuto un duro sfogo nei confronti della sua squadra. In particolare, il portoghese si è lamentato dell'atteggiamento sbagliato di alcuni giocatori: "Io vado tutti i giorni a Milanello per lavorare sodo, non so se fanno tutti allo stesso modo. Non sono soddisfatto del gioco: lo dirò ai calciatori. Ma non mi fermo qui: se c'è bisogno faccio giocare i ragazzi di Milan futuro o primavera".

Scrive poi il quotidiano: "Se Fonseca ha scelto questa strategia è perché, come fece con Leao, ha preferito la strada pubblica per ottenere la reazione positiva. Nel frattempo sia Leao che Thiaw, in dichiarazioni pubbliche, hanno parlato lo stesso linguaggio del tecnico. Se le parole hanno un valore Fonseca si prepara a qualche altra esclusione clamorosa in vista di Genoa e Verona".