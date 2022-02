Il Giornale - Milan, il rientro di Ibrahimovic è previsto contro il Napoli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Zlatan Ibrahimovic non ci sarà nemmeno domani contro l'Inter nel derby di Coppa Italia valido per la semifinale di andata, ma il suo ritorno in campo non è lontano: come riporta questa mattina Il Giornale, il rientro del centravanti svedese dovrebbe infatti avvenire domenica sera nel match di campionato in casa del Napoli.