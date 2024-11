Il Giornale: "Milan, l'urlo di Fonseca. Il portoghese contro tutto e tutti"

L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "Milan, l'urlo di Fonseca. Il portoghese contro tutto e tutti". Durante la conferenza stampa di ieri a Milanello alla vigilia della sfida contro l'Empoli in programma stasera alle 18 a San Siro, l'allenatore rossonero ha difeso a spada tratta la sua squadra sul problema dei troppi gol subiti, anche se è ben consapevole che serve trovare in fretta una soluzione: "È vero, siamo la quinta difesa della serie A. Abbiamo preso meno gol dell'Atalanta e gli stessi gol di Inter e Lazio ma siamo noi il problema e qui ogni problema diventa un mostro".

Un altro sfogo di Fonseca è stato sul primo gol preso a Bratislava: "Gli episodi di Slovan e Udinese sono diversi tra loro: in Champions c'è stato un errore individuale di lettura, non c'è stato un errore tattico". In merito alle altre squadre che hanno cambiato allenatore in estate, ma sono davanti al Milan in classifica, il tecnico portoghese ha invece dichiarato: "L'inizio della preparazione negli Usa è stata fatta con 15 giocatori più 8 ragazzi. I titolarissimi di ritorno dall'europeo hanno giocato con 8 giorni di preparazione. Altre squadre (riferimento a Lazio e Fiorentina, ndr) non giocano la Champions, Inter e Atalanta sono da anni con lo stesso allenatore, il Napoli si può allenare tutta la settimana. Questo non significa che non dovevamo fare qualche risultato in più". Da ultimo, Fonseca ha voluto mettere in risalto che il Milan ha avuto finora pochissimi infortuni: "Mi pare che in materia di infortuni ne abbiamo molto meno" (qui il riferimento è non solo alla concorrenza ma anche alla precedente stagione di Pioli).