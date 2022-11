Il Giornale: "Milan, le luci non tolgono l'ombra della difesa"

MilanNews.it

Il Giornale titola così questa mattina: "Milan, le luci non tolgono l'ombra della difesa". In casa rossonera c'è grande entusiasmo per la qualificazione agli ottavi di Champions League, ma la squadra, che ha subito un po' troppi gol in questa prima parte di stagione, deve ritrovare in fretta la stessa feroce concentrazione difensiva dell'anno scorso.