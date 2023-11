Il Giornale: "Milan, Okafor ko: baby Camarda da record?"

vedi letture

Il Giornale titola così stamattina: "Milan, Okafor ko: baby Camarda da record?". In casa rossonera si ferma anche l'attaccane svizzero per un problema muscolare rimediato in nazionale. Domani sera contro la Fiorentina mancheranno anche Leao e Giroud e quindi Pioli dovrà portare in panchina il giovane talento della Primavera Francesco Camarda, il quale, se dovesse giocare, diventerebbe il più giovane debuttante in Serie A.