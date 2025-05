Passerini: "Non sono d’accordo con le parole di Furlani. L'assenza di un ds si è sentita enormemente e ricommettere lo stesso errore sarebbe diabolico"

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando le parole di Giorgio Furlani nel pre Milan-Bologna: "Col terzo monte ingaggi arrivare ottavi non è un risultato positivo. Calciatori sotto standard, gli allenatori hanno fatto cose sbagliate, ma è la società che ha lasciato di più a desiderare. Devo dire la verità: le parole di Giorgio Furlani prima della partita di ieri, quando dice 'Vediamo di trovare un ds giusto, altrimenti anche no', a me non sono piaciute. L'assenza di un dirigente sportivo quest'anno si è sentita enormemente e ricommettere lo stesso errore l'anno prossimo sarebbe diabolico. Non si possono buttare via due stagioni: una basta e avanza. Poi sul mercato: è giusto iniziare a guardare adesso, però un direttore sportivo sarebbe servito subito. Deve essere innanzitutto la persona giusta, poi doveva essere preso tempestivamente. Sulle tempistiche tiriamo una riga. Vediamo se arriverà".

COSA HA DETTO FURLANI

Nel pre-partita di Milan-Bologna, Giorgio Furlani, ad rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sky:

Sul casting per il ds: "L'ultima che mi è stata fatta la domanda sul ds ho risposto che lo stavamo cercando e che il tema non era l'urgenza, ma trovare la persona giusta. Oggi rispondo allo stesso modo. Senza urgenza e non prima della fine della stagione. Se inseriremo una nuova figura sarà la persona giusta".

Sul mercato: "Se stiamo già lavorando sul mercato anche senza il ds? Assolutamente. Il mercato inizia parecchi mesi prima, ci stiamo lavorando da parecchio. Il mercato lo fa la società, non siamo fermi".