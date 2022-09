Il Giornale - Milan, Rebic è fermo per via di una piccola ernia discale

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo un inizio di stagione molto promettente, Ante Rebic si è dovuto fermare a causa un problema alla schiena che lo sta costringendo a saltare diverse partite: come riporta Il Giornale, il croato è da qualche settimana per via di una piccola ernia discale. Da Milanello riferiscono che si tratta di un'ernia di dimensione minuscola, ma tale da procurargli dolore con l’impossibilità di ricorrere a terapie drastiche (uso del cortisone) o di procedere ad intervento chirurgico.