Il Giornale: "Milan-Roma, torna Mou e il rumore dei nemici. Ma Pioli è senza difesa"

"Milan-Roma, torna Mou e il rumore dei nemici. Ma Pioli è senza difesa": titola così questa mattina Il Giornale in vista del match di stasera tra rossoneri e giallorossi. Se nella Roma c'è grande attesa anche per il ritorno a San Siro di Mourinho, nel Milan c'è grande dopo i cinque positivi al Covid emersi negli ultimi giorni. Per Pioli l'emergenza è soprattutto in difesa, tanto che stasera al centro della retroguardia dovrebbero giocare Gabbia e Kalulu.