Il Giornale - Mischione Champions

Con le vittorie di ieri, Atalanta e Lazio si sono portate un passo dalla zona Champions. Entrambe hanno agganciato la Roma in classifica, portandosi a -1 dal Milan. Come evidenzia il quotidiano Il Giornale, il tesoretto da 40 milioni di euro, garantito dal posto nella Champions League, non è più solo alla portata delle solite note. La corsa riguarda ancora almeno nove squadre, racchiuse in sette punti: dal Milan, che al momento è padrone del quarto posto, al Parma, che ha preso un punto in casa della Juventus. L’ingorgo di questa stagione è legato all’andamento altalenante delle principali candidate.