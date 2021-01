Tra i giocatori ai margini del progetto rossonero, senza dubbio, figura il centrale argentino Mateo Musacchio. Secondo quanto riportato da 'Il Giornale', nonostante le offerte di Genoa e di club turchi, il difensore non è intenzionato a lasciare il club a gennaio. In questo senso, con tutta probabilità, Musacchio lascerà il Milan a zero a giugno.