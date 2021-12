Il Giornale: "Napoli, Milan, Inter e Dea: il campione d’inverno si deciderà in infermeria"

Questo il titolo odierno con cui Il Giornale apre le sue pagine sportive questa mattina: "Napoli, Milan, Inter e Dea: il campione d’inverno si deciderà in infermeria". In Serie A continuano ad esserci parecchi infortuni, che potrebbero avere effetti anche sulla corsa scudetto. L'ultimo ko grave in ordine di tempo è quello di Simon Kjaer, che oggi verrà operato al ginocchio e rischia sei mesi di stop.