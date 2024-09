Il Giornale sul Milan: "Dopo il derby spera in un cambio di passo: domani il Lecce, martedì il Bayer"

vedi letture

Il Giornale in edicola stamattina titola così sul Milan: "Dopo il derby spera in un cambio di passo: domani il Lecce, martedì il Bayer". La vittoria di domenica nel derby contro l'Inter ha ridato entusiasmo e fiducia a tutto l'ambiente rossonero, ma ora la squadra di Paulo Fonseca deve dare conferme nelle prossime partite di aver dato per davvero una svolta alla sua stagione e che il successo contro i nerazzurri non è stato solo un episodio.

Domani sera a San Siro arriva il Lecce che martedì è stata eliminata dalla Coppa Italia dal Sassuolo, ma in campionato è stato un osso duro in questo avvio di stagione (il Torino capolista ha pareggiato solo grazie ad alcune grandi parate del suo portiere). Poi martedì sera il Milan sarà impegnato in Champions League sul difficilissimo campo del Bayer Leverkusen.