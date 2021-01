Il Giornale sul Milan: "Il Diavolo non è solo baby: ragiona da grande e fiuta il pericolo 'giallo'"

L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina sul Milan: "Il Diavolo non è solo baby: ragiona da grande e fiuta il pericolo 'giallo'". La squadra rossonera, dopo l'ultima giornata di campionato, ha allungato in classifica sulla seconda e si gode i suoi giovani che stanno rendendo alla grande. L'unica nota stonata della vittoria di sabato contro il Torino è stato l'elevato numero di ammonizioni (7), che ha provocato qualche malumore in via Aldo Rossi.