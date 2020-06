Il Giornale titola: "Ibra ricorda un Diavolo che lo avrebbe zittito"

"Ibra ricorda un Diavolo che lo avrebbe zittito": titola così questa mattina Il Giornale che riporta le dure parole pronunciate da Ibrahimovic mercoledì a Milanello davanti all'ad Ivan Gazidis ("Non è più il Milan di una volta"). Lo svedese, tornato a gennaio in rossonero, aveva in mente il vecchio Milan, un grande club che non gli avrebbe mai permesso di alzare la voce in questo modo.