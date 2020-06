"Milan ad altezza grandi. Rebic più forte del caldo": titola così Il Giornale all'indomani della vittoria dei rossoneri contro la Roma in un San Siro incandescente per il grande caldo. Grazie alle reti del solito Rebic e di Calhanoglu su rigore, il Diavolo ha ottenuto la sua prima vittoria in questo campionato contro una delle prime sei della classifica.