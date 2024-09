Il Giornale titola sul derby: "Milano all'americana"

Il Giornale in edicola questa mattina titola così in vista del derby tra Inter e Milan: "Milano all'americana". Dopo le stracittadine in salsa cinese, quella di domani sera sarà la prima a stelle strisce tra la squadra nerazzurra di proprietà di Oaktree e quella rossonera che è invece nelle mani di RedBird. Il Diavolo arriva da sei derby di fila persi e rischia di stabilire un nuovo record negativo (non è mai successo che una delle due squadre perdesse sette stracittadine consecutive).

DOVE VEDERE INTER - MILAN

Data: domenica 22 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Zona Dazn

Web: MilanNews.it