Il Giornale titola sul Milan: "Il circolo vizioso in cui sta sprofondando il Diavolo"

L'edizione odierna de Il Giornale in edicola stamattina titola così sul Milan: "Il circolo vizioso in cui sta sprofondando il Diavolo". Prosegue il momento no della squadra rossonera che nelle ultime settimane è stata tradita soprattutto dalle sue stelle, come per esempio Mike Maignan e Theo Hernandez. Nonostante il grande mercato invernale, la formazione di Sergio Conceiçao continua a faticare parecchio e non riesce a dare la svolta decisiva alla sua stagione.

DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN

Data: giovedì 27 febbraio 2025

Ore: 20.45

Stadio: Renato Dall'Ara, Bologna

TV: DAZN

Web: MilanNews.it