Il Giornale titola: "Vittoria, stadio e conti. Il Milan torna a sorridere"

Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Vittoria, stadio e conti. Il Milan torna a sorridere". Le ultime due vittorie in campionato contro Verona e Cagliari e il primo posto in classifica hanno fatto dimenticare un po' la disfatta nel derby. A far sorridere il Diavolo sono però anche due questione extra-campo: c'è stato un primo passo importante verso la costruzione del nuovo stadio a San Donato Milanese e inoltre il bilancio del club di via Aldo Rossi torna a segnare un segno positivo dopo 17 anni (+ 6 miloni di euro).