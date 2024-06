Il giovane Ouedraogo è un nuovo centrocampista del Lipsia

Assan Ouedraogo è un nuovo giocatore del Lipsia. Il centrocampista ormai ex Schalke 04 era stato accostato a tantissime squadre, tra cui Milan, Atalanta, Bayern Monaco e Manchester United. Il club tedesco ha annunciato di averlo tesserato e di avergli fatto firmare un contratto quinquennale fino a giugno 2029.

Il 18enne ha parlato così al sito ufficiale della sua nuova squadra: "Sono molto felice di far parte dell’RB Lipsia da luglio. Ovviamente è un grande passo per me, ma sono pronto per questa nuova sfida e non vedo l'ora di iniziare tutto ciò che mi aspetta a Lipsia. Vengo in un club che è uno dei migliori della Bundesliga , gioca in Champions League e ha condizioni eccezionali e una filosofia chiara. Molti talenti qui negli ultimi anni sono riusciti a maturare fino a diventare giocatori di punta e a svilupparsi ai massimi livelli. Questo è anche il mio obiettivo. Sono stati dieci anni fantastici all'FC Schalke 04 . Tutto quello che ho imparato finora nel calcio l'ho imparato allo Schalke e sono molto grato per questo tempo. Ora ho la fiducia necessaria per affrontare la prossima entusiasmante sfida e i responsabili dell'RB Lipsia mi hanno mostrato le migliori prospettive in molte buone discussioni. Abbiamo molto in programma insieme nei prossimi anni. Ora la cosa più importante per me è arrivare e mostrare la mia prestazione in campo".