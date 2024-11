Il gol di Zortea andava annullato. Calvarese: "Luvumbo, in fuorigioco, ostruisce la linea di visione a Maignan"

Il primo gol del Cagliari, il destro al volo di Zortea, sarebbe dovuto essere annullato per il fuorigioco di Zito Luvumbo. L'ex arbitro Giampaolo Calvarese, oggi collaboratore con Sky e Prime Video, lo spiega così su Instagram: "Sul tiro di Zortea, Luvumbo, in posizione di fuorigioco, ostruisce la linea di visione di Maignan. Il portiere rossonero non si butta per effettuare la parata, ma si sposta per cercare il pallone. Il fuorigioco andava sanzionato".