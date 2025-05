Il Lecce fa 1-1 a Verona contro l'Hellas: lotta salvezza apertissima

La sfida delle 15 fra Hellas Verona e Lecce finisce 1-1 e lascia così apertissima la corsa salvezza, con gli scaligeri comunque vicinissimi all'obiettivo avendo 5 punti di vantaggio sul terzultimo posto a due giornate dal termine. Posizione occupata proprio dai salentini, che col punto raccolto riprendono l'Empoli reduce dal successo contro il Parma.

Succede tutto o quasi nel primo tempo: il Lecce, dopo un ottimo inizio di partita in fatto di pressing e intensità, trova la rete del vantaggio dopo 23 minuti col suo bomber, Nikola Krstovic. L'azione manovrata parte da lontano, col pallone che arriva al limite dell'area sui piedi di Tete Morente che imbuca per lo scatto del centravanti che a tu per tu con Montipò non sbaglia e segna lo 0-1. L'Hellas però è in partita e ha voglia di chiudere il discorso salvezza davanti ai propri tifosi: al 41' calcio d'angolo battuto ottimamente da Suslov, col pallone che arriva in area e trova la testa di Diego Coppola che con un'incornata precisa fa 1-1, risultato che non cambierà più fino all'intervallo.

Nella ripresa si intravede subito la maggiore attenzione alla fase difensiva e la voglia di non perdere da parte di entrambe le squadre. Il Lecce resta propositivo, ma continua a soffrire le palle inattive con Coppola che sfiora la doppietta. Le sostituzioni danno respiro e nuova energia ad entrambe le squadre, ma la partita fatica ad accendersi anche per via della posta in palio particolarmente alta. Gli uomini di Giampaolo ci provano fino in fondo, ma il risultato non cambia: Hellas Verona-Lecce finisce 1-1.