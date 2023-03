Il Liverpool ne fa 7 al Manchester Utd: è il peggior ko nella storia dei Red Devils dal 1900 in poi

Fonte: ANSA

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Clamoroso tonfo del Manchester United che è stato annientato dal Liverpool. Ad Anfield Road i 'Reds' si sono imposti per 7-0 nel posticipo della 26/a giornata della Premier League, travolgendo letteralmente i 'Red Devils' dell'olandese Erik Ten Hag che peraltro erano favoriti per il successo alla vigilia del match. Le doppiette di Gakpo, Darwin Nunez e Salah, oltre al gol del brasiliano Firmino, invece, hanno rilanciato la formazione di Juergen Klopp in classifica. Il quarto e ultimo posto che vale la qualificazione per la Champions della prossima stagione dista solo 3 punti ed è occupato dal Tottenham che, però, ha giocato una partita in più.