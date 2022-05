Il medico che ha operato Ibra: "Un leone non si arrende mai. Ti auguro il meglio per la tua guarigione"

MilanNews.it

Qualche giorno fa, dopo aver conquistato lo scudetto con il suo Milan, Zlatan Ibrahimovic si è operato al ginocchio a Lione per risolvere definitivamente l'instabilità dell'articolazione attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale. Il medico che lo ha operato, il dottor Bertrand Sonnery-Cottet, attraverso Instagram, ha pubblicato una foto insieme all'attaccante svedese e questa frase: "A Lione sappiamo che un leone non si arrende mai. Ti auguro il meglio per la tua guarigione".