Il mercato è ancora aperto in diversi paesi: domani il gong in Turchia

Il mercato invernale è terminato per gran parte delle maggiori leghe europee e mondiali ma in tanti Paesi sarà ancora possibile effettuare operazioni in entrata per qualche giorno. Ecco le date di chiusura: i pericoli maggiori verranno dalla Turchia, che potrà attirare i calciatori fino a domani 11 febbraio.

Romania: chiude il 10 febbraio

Turchia: chiude l'11 febbraio

Emirati Arabi Uniti: chiude l'11 febbraio

Australia: chiude il 12 febbraio

Ungheria: chiude il 14 febbraio

Serbia: chiude il 14 febbraio

Slovenia: chiude il 15 febbraio

Svizzera: chiude il 17 febbraio

Croazia: chiude il 17 febbraio

Cina: chiude il 18 febbraio

Russia: chiude il 20 febbraio

Slovacchia: chiude il 21 febbraio

Polonia: chiude il 22 febbraio

Repubblica Ceca: chiude il 22 febbraio

Uruguay: chiude il 25 febbraio

Brasile: chiude il 28 febbraio

Giappone: chiude il 26 marzo

Corea del Sud: chiude il 27 marzo

Canada: chiude il 23 aprile

Stati Uniti: chiude il 23 aprile