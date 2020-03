"Governo-Lega, lite sul calcio in chiaro". Questo il titolo che Il Messaggero in edicola questa mattina ha adottato per il taglio alto della sua prima pagina. La proposta del ministro Spadafora - si legge all'interno a pagina 28 - trova la sponda della FIGC, ma non quella dei club. Serve un decreto che permetta di evitare le cause.