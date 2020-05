Il Messaggero: "L'AIC in rivolta per gli stipendi"

Non è stato tutto rose e fiori al termine del consiglio federale di ieri pomeriggio. Come titola il quotidiano Il Messaggero, infatti, ci sono polemiche sul pagamento degli stipendi di marzo e aprile: "L'AIC in rivolta per gli stipendi". Il presidente dell'Assocalciatori Tommasi è furioso: "Sapete che cosa significa? Che siamo stati in campo fino al 15 marzo, che i giocatori hanno lavorato con il preparatore atletico per tutto il lockdown e ora tu puoi pure non retribuirli. E se fanno causa danno pure la possibilità al club di non pagarli fino ad agosto!". La FIGC nega che l'intento sia questo. Oggi si prevede un riunione di fuoco tra i calciatori.