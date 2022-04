Il Messaggero: "Lazio, a breve incontro con l'agente di Romagnoli"

MilanNews.it

Sulle pagine de Il Messaggero si fa il punto su alcuni nomi in ottica Lazio in vista del prossimo mercato. A breve è previsto un incontro tra il club e l'entourage di Patric e Romagnoli per parlare rispettivamente di rinnovo e possibile ingaggio. Le novità non sono solamente in difesa, visto che in attacco accanto a Mertens e Pinamonti torna in auge il nome di Caputo.