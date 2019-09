Il Messaggero - Milan, Louis Vuitton pronto ad offrire un miliardo. Ma il gruppo smentisce

Non cessano le voci che vogliono Bernard Arnault, proprietario del gruppo Lvmh-Louis Vuitton (il più grande conglomerato mondiale del lusso, con un impero che controlla 70 marchi), interessato ad acquistare il club rossonero dal fondo Elliott per una cifra poco superiore al miliardo di euro. L'imprenditore francese ha un patrimonio stimato di 94,6 miliardi di dollari e già a luglio, quando si era parlato della sua volontà di acquistare il Milan, aveva smentito l'interesse della società controllata dall'hedge fund di Paul Singer, riporta Il Messaggero. Che poi aggiunge: “Il gruppo LVMH smentisce fermamente e ufficialmente l’ipotesi riportata oggi da Il Messaggero secondo cui LVMH avrebbe presentato un’offerta al fondo Elliott per l’acquisto della società calcistica AC Milan”.